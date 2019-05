Ott Tänak: tore, et pöördusime pärast tagasilööke võidurajale

"On suurepärane saada esimest korda Tšiilis sõidetaval rallil võit. Oli väga nõudlik võistlus, kus vigade vältimiseks tuli täielikult keskenduda," alustas Tänak oma kommentaari Toyota meeskonna pressiteate vahendusel.

"Täna (eile - toim) polnud lihtne: kaks Sebastieni ründas tagant, vahe polnud eriti suur. Kuid liikusime hästi ja saime maksimumi punktikatselt. Meil oli mitmel eelmisel rallil tagasilööke (Tänak katkestas kahel korral liidrikohalt - toim) ja on väga positiivne võidelda niisugusel perfektsel nädalavahetusel end võidurajale tagasi. See on tähtis, eriti tiimile, aitab motivatsiooni kõrgel hoida ja edasi võidelda. Vaatame ettepoole, oleme võitluses tagasi."