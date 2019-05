Grete Ayache trotsis Ungari MK-etapil äikest ja vihma

“Eleito tegi tubli vabakava, viga oli vaid ühe tagant jalavahetustes,” kommenteeris Grete hiljem meile pikemalt. “Aga see ilm… Vabakava peeti õhtul hilja prožektorite valguses. Juba soojendusel müristas ja pikne lõi taeva korduvalt valgeks. Kui ma testi alustasin, siis tibutas veidi, aga poole sõidu ajal hakkas väga kõvasti sadama ja välku lööma ning tõusis kõva tuul. Nagu müür vett oleks minu ees olnud, isegi valget koolisõidu aeda oli raske näha. Aga ma nautisin igat sekundit, nii lahe oli! Eleito ei karda mitte midagi ja tal oli sellest tormist täiesti ükskõik, ta kuulas ja usaldas mind lõpuni. Milline super iseloom sellel täkul on! See oli tõeline tants äikesetormis!” Peale meie paari sõitu võistlus katkestati, kuni ilm rahunes, nii et järgmistel sõitjatel vedas ja nad märjaks ei saanud.

Faraoga täitis sportlane oma teise EM-i normi. “Juba GP’s oli ta tubli aga GP Specialis oli ta väga tubli! Tundsin, et lõpuks suudan tema suurt energiat kontrollida ja suunata kuidas vaja on. Tahtsin teha rahuliku ja veatu sõidu, mis mul ka õnnestus, kuigi potentsiaali on tal kõvasti veel ja võiksin lisada isegi rohkem ilmekust. Kuid ta on alles 9-aastane, niiet iga asi omal ajal. Tulemus on juba praegu päris korralik. Olen väga rahul,” lisas Grete.