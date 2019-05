Magnus Kirt jätab hooaja avavõistluse vigastuse tõttu vahele

«Kahjuks pean selle võistluse raske südamega vahele jätma. Tegime reedel paigalthüppeid ja hüppel tundsin, et midagi alaseljas liikus ära. Algul arvasin, et ei ole midagi hullu, aga pool tundi hiljem oli päris kange see olemine,» ütles Kirt ERRi spordiportaalile .

«Kuni eilseni olime üpris optimistlikud, et sõidame ja tegin ka visketrenni täis hoo pealt, aga lihtsalt see tunne mis endal käes on ja kerged valuaistingud – otsustasime, et pika lennureisi tõttu ja kahe järjestikuse võistluse tõttu mis seal on, on võib-olla ohutum see võistlus vahele jätta ja ravida ennast täielikult terveks, sest hooaeg on väga pikk.»