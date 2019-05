Algselt suletud uste taga toimuma pidanud vollekoondise matši näeb tasuta

Kui algselt leppisid peatreenerid kokku, et esimene mäng neljapäeval toimub ilma publikuta ehk suletud uste taga, siis täna otsustati, et rahvas võib mängu siiski vaatama tulla. Kuna mängu puhul on tegemist mitteametliku sõpruskohtumisega, siis on sissepääs publikule tasuta.