Šarapova võttis end Roland Garros`lt maha

32-aastane Šarapova pole alates jaanuarist võistelnud. Viiekordne Suure slämmi tšempion ütles, et alati pole õiged otsused kõige kergemad.

«Paremad uudised on need, et olen juba väljakul ja saan harjutada. Õlg läheb tasapisi paremaks,» ütles Šarapova.