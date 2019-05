Rally Estoniale tuleb valitsev Norra meister

Nagu ka WRC sarjas on ka esimest korda toimuval WRC ametlikul promotsioonirallil WRC autode kõrval tugevuselt järgmine klass WRC 2 klass ehk R5 autod. Sellel aastal saab koostöös Pirelliga näha Rally Estonial tugevaid R5 klassi sõitjaid Skandinaaviast ja Baltikumist. Esimesena saab teatada valitseva Norra meistri Kenneth Johnsrødi ja tema kaardilugeja Dyre Erling Fredrikseni osalemisest. Nad tulevad starti Johnsrød Racing poolt ettevalmistatud Ford Fiesta R5 autoga.

Kenneth Johnsrød ja Dyre Erling Fredriksen sõidavad koos esimest aastat. Johnsrød tuli eelmisel aastal Norra meistriks Mitsubishi Lancer EVO 9 roolis, sellel aastal astus sammu edasi ja võistleb Norra meistrisarjas R5 autoga. Hetkel on nad meistrivõistlustel neljandad. Rally Estonial startimine on neile enda hinnangul uus ja vajalik kogemus.

«Esmalt on see meile hea võimalus panna ennast proovile sõitjate vastu, kellega enamusega me ei ole varem konkureerinud. Teiseks saame kogemuse uutel katsetel, mis erinevad Norra teedest, mis on kõvema pinnasega ja mitte nii kiired. See on väljakutse, mida me väga ootame,» räägib Johnsrød.

Kenneth Johnsrød FOTO: Professional Rally Lookers



Kenneth Johnsrød on seni võistelnud peamiselt Norras aga on teinud ka mõned stardid riigist väljas nagu näiteks eelmine aasta Leedus. Muide, 2003. aastal on ta ka Eestis võistlenud, kui ta oli E.O.S. Rally’il oma isa kaardilugeja. Toonane võistlus jäi kahjuks tehnilise rikke tõttu pooleli.

«Eelmine aasta tegime kaasa Samsonas ralli Leedus ja see oli meile esimeseks kogemuseks Baltikumi teedel. Õppisime palju, siinsed katsed on palju voolavamad ja kiiremad kui Norras. Tulemus oli teine koht oma klassis. Rally Estonia saab olema kindlasti väga huvitav ralli, kus me õpime iga kilomeetriga. Meie eesmärk on olla konkurentsis, tõsi, me pole R5 autoga sellistel teedel varem sõitnud. Olen kindel, et konkurents meie klassis on väga tugev ja kiireid sõitjaid on palju ning see on korralik väljakutse. Oleme valmis andma endast maksimumi! Loodan, et meid võetakse Eesti rallifännide poolt hästi vastu, olen kuulnud, et nad on maailma parimad. Ootan juba kohtumist nendega,» saadab Kenneth Johnsrød tervitusi Eesti rallifännidele.

Shell Helix Rally Estonia direktori Urmo Aava sõnul on korraldajate jaoks oluline WRC meeskondade kõrval starti tuua võimalikult palju erinevaid sõitjaid ja koostööprojekt Pirelliga aitab sellele kaasa.

«WRC sõitjate kõrval nagu Esapekka Lappi ja Andreas Mikkelsen, kelle osalmisest oleme juba teatanud, on meie jaoks väga oluline, et esindatud oleks meie piirkonna kohalikud tippsõitjad. Olen juba varem öelnud, et meie koduturg on Eestiga koos Baltikum ja Skandinaavia ning soovime saada just nendest piirkondadest tugevaid sõitjaid. Üks asi on see, et meil saaks olema tugev konkurents igas klassis aga olen ka kindel, et nende osalemine WRC ametlikul promotsioonirallil aitab kaasa ralli populariseerimisele nendes riikides. Ühtlasi on see ka hea võimalus Eesti sõitjatel ennast võrrelda lähiriikide parimatega. Usun, et suudame Kenneth Johnsrødi Rally Estonia katsetega positiivselt üllatada,» ütleb Urmo Aava.