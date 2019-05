Ülivõimsalt hooaega alustanud Mercedese võistkonna pealik: meie masin muutub veelgi paremaks

Siiani on Mercedese F1 meeskonnal olnud unelmate hooaja algus – Hispaania etapp oli sel hooajal juba viies, kus sõitjad Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas lõpetasid esimese ja teisena. Nii ollakse kahekesi ka üldarvestuses järgmistest juba pea 50 punktiga eest ära.

«Mootori koha pealt on meil tulemas veel kaks uuendust, et jõudu juurde saada. Reeglite tõttu ei ole need meeletult suured muutused, aga siiski toob uus mootor meile kindlasti kasu juurde,» lausus Wolff Autospordile.

«Ma arvan, et meil on meeskonnas päris head ideed. Uute reeglite järgi valminud masinatega on sõidetud vaid viis etappi, ruumi arenemiseks on veel küllaga. Aasta alguses otsustasime, et uue esitiiva tõttu peame võib-olla lühiajaliselt veidi lõivu maksma, aga pikas perspektiivis tasub see ära,» rääkis Wolff.