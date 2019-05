Rootsi supertalent andis Johaugile tormihoiatuse

Järgmine hooaeg on tema esimene täispikk aasta tippkonkurentsis. Kuna tiitlivõistlusi kavas pole, tõuseb üle pika aja hinda Tour de Ski. «Väärtustan seda võistlust kõrgelt. Usun, et Tour de Ski ülesehitus sobib mulle hästi,» ütles Karlsson Aftonbladetile.

«Olen alati unistanud Tour de Skil võistlemisest. Suusatuuri võit tähendab, et oled kõige mitmekesise suusataja. See on võistlus, mida oleks vägev võita,» ütles Karlsson.