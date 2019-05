Marcus Grönholm andis WRC värskeimale kõlakale hoogu juurde

Grönholm kuulujutte otseselt ei kinnitanud, kuid andis mõista, et edukas Riihimäki ralli võib Huttunenile avada uusi uksi. «Hyundai tahab Jarit proovile panna. Eelmise aasta lõpp polnud kiita. Kuigi R5 projekt läks aia taha, jäi Hyundai uks Jarile avatuks. Kui ta on edukas, võib sellele järgneda uusi võimalusi. On väga hea, et ta on tagasi õigel teel,» ütles Grönholm Rallit.fi vahendusel.