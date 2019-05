Ootamatult kiiresti tippu tõusnud tiitlivõistluste medalist osutus petiseks

Teel rattamaailma tippu võttis Betsema alla 8 kilogrammi. «Kaotasin kehakaalu eesmärgipäraselt. Õige treeninguga muutus see järjest lihtsamaks. Minu abikaasa on fitnessimaastikul töötanud kaheksa aastat. Ta aitas mind kaalulangetamise juures palju. Võiksin isegi öelda, et see osutus lihtsaks ülesandeks,» rääkis Betsema.