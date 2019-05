Video: soomlaste komeet pani jäähalli ahhetama

Kakko jagab pärast nelja kohtumist venelase Jevgeni Dadonoviga MMi väravaküttide edetabelit kuue tabamusega. Punkte on Kakkol koos 7, sellega on ta punktitabeli kuues. Kuid soomlastel on mängimata veel Suurbritanniaga, kellele väravate löömine ei tohiks Lõvidele suuri raskusi valmistada.

Regini sõnul teadis ta, et Kakko on kõva mängija, kuid oli sellegipoolest üllatunud: «Rääkisime enne mängu, et Kakkol on tarvis silm peal hoida. Teadsin, et litriga on ta väga ohtlik, kuid ei teadnud, et ta nii hea on. Täiesti haruldane hokimees.»