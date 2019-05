Järelvaadatav: pikka koondisesuve kahe võiduga alustanud Eesti vollekoondis kaotas Slovakkiale

Avageim kulges kindlalt Eesti dikteerimisel, geimi keskel oldi eduseisus 18:13, Raadiku hanituse järel juhiti 22:17 ning avavaatus võideti 25:20. Teises geimis mängis sama koosseis, mis esimeseski, ent see geim kulges tasavägisemalt. Treiali rünnak andis Eestile 14:12 edu, ent slovakid suutsid jõuda 17:17 viigini. Lõpp kuulus siiski kindlalt Eestile ja geim võideti 25:21. Kolmandas geimis saatis peatreener Gheorghe Cretu platsile samuti sama koosseisu nagu kahes varasemas geimis. Pulga serviäss andis Eestile 12:10 eduseisu, Treiali kahe bloki järel pääses kodumeeskond ette 14:11 ja Aganitsa punkti järel juhtisime 16:13. Edu anti käest päris geimi lõpus, kui slovakid jõudsid ässpallingu järel 23:23 viigini. Siis servis Slovakkia võrku ning Eestil oli matšpall seisul 24:23. Seda ei realiseeritud ja 24:24 viigiseisult eksisid slovakid taas pallingul ning Eesti teenis uue matšpalli. Selle realiseeris Raadik, geim meile 26:24.

Pärast kuue aasta pikkust pausi taas rahvusmeeskonna eest ametlikus mängus väljakul käinud diagonaalründaja Hindrek Pulk ütles, et tunneb end koondises suurepäraselt. «Ääretult hea meel on siia võistkonda kuuluda ja veel parem meel on, et ma sain mängida. Nautisin täiega platsil olekut. Enda esituse osas, siis eks annab alati paremaks minna, päris rahule veel ei jäänud ja ega keha pole ka veel väga heas füüsilises vormis,» rääkis Pulk ja lisas, et koondise treenerite käekirjaga harjumine võttis aega. «Alguses oli päris raske, aga eks ma katsun kõike kõrva taha panna ja teha nagu treenerid ütlevad. Katsun igatahes võistkonnale abiks olla.»