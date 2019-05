Hirmuäratav nimekiri: Eesti võitlejad peavad laupäeval endast maksimumi andma

Eesti esivõitleja Maxim Vorovski kohtub õhtu peamatšis võimsa ja kogenud marokolase Samir Boukhidousiga. 190-sentimeetrine WFCA võitlussarja Euroopa ning Hollandi meister omab Vorovski ees 10-sentimeetrist pikkuse-eelist. Karjääri jooksul on Boukhidous kaotanud 39 matši jooksul vaid neli korda!

FOTO: Number One Fight Show 18. mail Tondiraba jäähallis

Eesti üks populaarsemaid võitlejaid, kogenud Mirkko Moisar läheb sel korral vastamisi südikalt karjääri alustanud armeenlase Zhora Akopjaniga. Mees on 11 matšis pidanud vastase paremust tunnistama vaid korra. Kogemuse eelis on selgelt Moisaril, kes astub ringi juba 118. korda, olles olnud võidukas 93 lahingus.

Euroopa meistrivõistluste hõbedamees Maikel Astur peab end tõestama 28-aastase Valgevene meistri Pavel Pravašinski vastu. Mehel on kirjas 14 võitu ning vaid kolm kaotust.

Number One'i publiku ees alati särava esituse teinud hiiglase Jan Beljajevi vastaseks on eakaaslane Fedor Koltun, kes alustanud profikarjääri 10 võidu ja kahe kaotusega. Kokku on seega Eesti esivõitlejate vastastel kamba peale 69 võitu ning vaid 10 kaotust, mis annab aimu, et midagi kergelt ei tule ning laupäeval tuleb kõik endast välja panna.