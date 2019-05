Klavan ja Cagliari jäid viimasel minutil VARiga määratud penalti tõttu võiduta, kuid kindlustasid püsimajäämise

Cagliaril on seljataga kolm rasket mängu liigatabeli tippmeeskondadega. Viimati 20. aprillil tulemusega 1:0 Frosinone alistanud Cagliari on saanud seejärek kolm järjestikku kaotust, jäädes alla nii võõrsil AS Romale (0:3) kui ka Napolile (1:2) ning eelmisel nädalavahetusel koduväljakul ka Rooma Laziole (1:2).