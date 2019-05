Torino Juventus kinkis legendi lahkumismängus Meistrite liiga lävel olevale Atalantale väärt punkti

Liigatabelis jõudis juba varem kaheksanda järjestikuse liigatiitli võitnud Juventus 90 punktini, Atalanta tõusis 66 silmaga kolmandale kohale. Jaht eurokohtadele on aga tihe, sest Atalantale järgnevad üks mäng enne hooaja lõppu neljandana 66 punktiga Milano Inter, viiendana 65 silmaga AC Milan, kuuendana 63 punktiga AS Roma ja seitsmendana 60 silmaga Torino.

Kui Juventus on kaheksanda järjestikuse Itaalia meistritiitli juba kindlustanud, siis Atalanta heitleb positsiooni eest esinelikus, mis tagaks järgmiseks hooajaks koha Meistrite liiga alagrupiturniiril. Praegu neljandal kohal asuv Atalanta edestab AS Romat kahe, AC Milani kolme ja Torinot viie punktiga.

Heas hoos Atalanta on viimased neli mängu Itaalia meistrivõistlustel võitnud. Juventus on aga punkte kaotanud, jäädes viimases mängus võõrsil 0:2 alla AS Romale. Enne seda leppis Juventus kaks mängu järjest 1:1 viiki.