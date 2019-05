Öösel otsepilt: kas Bucks saab kolmanda võidu või muudab Raptors finaalseeria põnevaks?

Kui seeria esimene mäng lõppes Bucksi kodusaalis võõrustajate kaheksapunktilise (108:100) paremusega, siis teises kohtumises olid põhiturniiri võitja võidunumbrid veenvamad (125:103). Kawhi Leonard on mõlemas mängus visanud Raptorsi eest 31 punkti ja olnud üleplatsimees, kuid tema superpartiidest pole võiduks piisanud. Äkki seekord, kui seeria on esimest korda Torontos? Bucksi särgis on mõlemas mängus säranud Giannis Antetokounmpo.