Gheorghe Crețu: mehed saavad iga päevaga aina enam asjale pihta

«Oleme trennides ja ka mängudes tähelepanu pööranud sellele, et leida eriti bloki- ja kaitsemängus vajalik distsipliin ja kvaliteet, sest see on meie tugevus. Samuti, et palli pärast võideldaks ja ei antaks vastasele kergeid otsepunkte. Mehed on iga päeva aina enam asjale pihta saanud ja kõik liigub õiges suunas,» rääkis peatreener Volley.ee vahendusel.

«Alati on algul murekoht sidemängijate koostöö ründajatega ja seegi kord pole erand, klubis on ühed mängijad ja siin teised. Aga eks seegi läheb paremaks. Minu jaoks oli tähtis nii eile kui täna anda noortele samuti võimalust ja olen seni nähtuga rahul. Loomulikult on noortel paljuga vaja harjuda, aga mulle meeldib, mida nad teevad. Olen ka kõikide kogenumatega rahul, hea, et Aganits on tagasi ja füüsiliselt on ta jätkuvalt väga võimas, küll mängutunnetus tuleb samuti varsti,» kirjeldas Crețu ja kiitis ka tema käe all esmakordselt koondises olevat diagonaalründajat Hindrek Pulka.