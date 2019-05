Leedu MK-etapi parim eestlane oli Paul Argus

Paul rääkis võistluse kommentaariks, et ümberhüpetel ei õnnestunud tal kuidagi rütmi kätte saada. „Ma ei tunne end veel nii kõrgetes parkuurides ja just eriti ümberhüpetel kindlalt. Tundub nagu, et kogemust on veel vähe saavutamaks vajalikku kiirust ja teravust. Seevastu põhiparkuur oli meil Renessiniga elu parim. Ei osanudki väga oodata, et ümberhüpetele jõuame, sest olen seni arvanud, et Renessin pole päris suure sõidu hobune. Tundub, et pean talle siiski võimaluse andma,“ nentis Paul. Ratsanik kiidab väga võistluspaika ja korraldust ning loodab, et korraldajatel jätkub indu ka järgmisteks aastateks. „Käisin siin esimest korda kaks aastat tagasi ja areng on silmaga näha. Keskus ise on saanud paremaks ning samuti on korraldus läinud palju sujuvamaks.“