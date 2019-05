Belgia koondise ründaja: Arsenal soovis mind talvel endale, kuid klubi ei lubanud mul lahkuda

«Sel talvel oli Arsenalil minu vastu tõsine huvi. Jaanuaris oli õhus variant, et tulen tagasi Euroopasse, aga klubi president andis teada, et sel ajal oli üleminekut teha liialt keeruline,» rääkis Carrasco väljaandele The Sun.

«Võib-olla on see võimalus sel suvel olemas. Kui mulle tehakse tõesti hea pakkumine, tuleksin hea meelega tagasi Euroopasse. Pean sellest klubi presidendiga rääkima. Paljud meeskonnad tahavad mind, aga kui klubi mind vabaks ei lase, ei saa ma midagi teha,» seletas Carrasco olukorda.

Arsenali suur huvi võib olla nüüdseks aga kadunud, sest Ajaxi staariks tõusnud Hakim Ziyech on teada andnud, et ta on suur Arsenali fänn ning lisaks on meeskonna spordidirektor Marc Overmans kinnitanud, et Markost pärit mängijal on suvel vabad käed mujale mängima asuda.