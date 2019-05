Järelvaadatav: liigselt Antetokounmpole toetuv Milwaukee Bucks mängis finaalseerias edu maha

Bucksi rünnak toetus seeria neljandas mängus eelkõige Khris Middletonile ja Giannis Antetokounmpole, kes kogusid vastavalt 30 ja 25 punkti. Antetokounmpo kogus ka 10 lauapalli. Kuigi need näitajad on Kreega friigi jaoks üpris keskmised, siis Bucks on finaalseerias liigselt talle toetunud. Aga sellise mänguga nad nii kaugele ongi jõudnud.