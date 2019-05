Eesti noored purjetajad tulid starti Euroopa meistrivõistlustel

Tüdrukute seas on Karolin Härm üldarvestuses 115. kohal. Avasõidu tulemuseks oli 64., teise sõidus 44. koht. Liidrikohal on esimese päeva lõppedes Marissa Ijbjen Hollandist, kes lõpetas tänased mõlemad sõidud 4. kohal.

Poiste arvestuses on meie parim täna Mattias Johan Kangur, kes on hetkel 196. kohal. Esimeses sõidus oli Kangur finišis 56., teises sõidus 38ndana. Georg Ristal on hetkel üldtabelis 235. Tänaste sõitude tulemused olid vastavalt 62. ja 53. koht. Aksel Tamm, kes on üldtabelis 247. kohal, sai tänastest sõitudest kirja positsioonid 57. ja 63.