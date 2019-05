Draama jäähoki MMil - autsaiderid lõid favoriite

Võiduvärava autor Ben Davies, kes kannab hüüdnime Big Ben, sõnas pärast mängu: «See on uskumatu! Kiitus väravavaht Bownsyle, kes meid mängus hoidis. Andsime endast kõik. Väravast ei mäleta ma suurt midagi, kapten Jonno Phillips ütles, et ma kihutaks värava poole, ta viskas peale, värava ees sain ma lihtsalt võimaluse, mille ära kasutasin.»

«Uskumatu, see on mu elu raskeim nädal. 10:0, 8:0, kuid tänu väravavahtide treenerile suutsin säilitada eneseusu. Tänane võit on meeskonna võit,» ütles Bernard.