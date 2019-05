Andy Murray tagasitulek juba Wimbledoni paarismängu turniiril?

Murray ütles Timesile, et käesoleval hooajal ta üksikmänge ei mängi.

«Võimalik, et mängin paarismänge, ma pole üksikmängudeks veel valmis,» ütles ta.

«Olen öelnud, et kui ma ei tunne ennast hästi, siis üritan veel Wimbledonis üksikmängus väljakule tulla ja seejärel lõpetan karjääri. Praegu on enesetunne hea. Kuid mitte nii hea, et üksikuga riskida.»