Täna otsepilt: Eesti võrkpallikoondis kohtub Kuldliiga avamängus Hispaaniaga

Eelmisel nädalal pidas rahvusmeeskond Rakveres kolm kontrollkohtumist Slovakkiaga, kus said mänguaega mitmed nooremad mehed. Koondise põhituumiku mängijatest saavad pärast klubihooaega pikemalt puhata kapten Kert Toobal, Oliver Venno, Renee Teppan, Robert Täht, Ardo Kreek ja Rait Rikberg, kes liituvad meeskonnaga mai lõpus. Seega on peatreener Gheorghe Crețul Kuldliiga alagrupiturniiril kasutada tavapärasest erinev koosseis.

«Ootan huviga, mida suudavad need mehed Euroopa liigas ametlikes mängudes korda saata. Nagu ma alati rõhutan, ootan, et teatud nõudmistest peetakse kinni. Samuti tahan, et mängitaks emotsiooni ja hea suhtumisega. Kõik on terved ja noored mehed väga motiveeritud end tõestama,» rääkis juhendaja.