Inglismaa meedia: Manchester United on lähedal noore talendi ostule

Inglismaa meediaväljaanded nagu Daily Mail ning Machester Ecening News vahendavad, et United on valmistumas suviseks esimeseks ostuks. Nimelt ollakse jõutud kokkuleppele Swanseas mängiva 21-aastase Daniel Jamesiga.

Inglismaa meedia väidab, et Swansea soovib ründajat väga oma meeskonnas hoida, kuid James on nõustunud Unitedi pakkumisega ning soovib väga uuel hooajal Old Traffordil mängida.