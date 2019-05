Käsipalli meistriliiga: mängujuhid Laast ja Tšezlov peavad kogemusi oma rollis oluliseks

"Kahjuks sain viimases poolfinaalmängus Kehra vastu vigastada ja pole tänaseni päris sajaprotsendiliselt valmis. Raske on kõrvalt vaadata, sest mõtetega oled ju platsil. Serviti on meid esimestes mängudes üle jooksnud oma poolkiirete ja kiirrünnakutega ning saanud lihtsaid väravaid," analüüsis teises finaalkohtumises kolm väravat visanud Laast.

"Minu puudumisel on Risto Lepp siiski väga hästi tagaliini keskel hakkama saanud. Eks mängujuhid olegi ju tavaliselt kogenud, sest tarkus kuhjub aastatega ja see on mängujuhi jaoks kriitilise tähtsusega. Meil on tiimis küllalt noored pallurid ning neid tuleb suunata ja motiveerida," lahkas 27-aastane ekskoondislane.