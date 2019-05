Rootsi ründetäht: Soomest pole meile vastast

«Rootsi mäng Venemaaga näitas tegelikult seda, et kui rootslased viitsivad pingutada, siis on nad võimelised väga kaugele jõudma. Seisult 2:7 olid nad võimsa Venemaa vastu ülekaalus ja see väljendus ka arvudes. Nüüd on rootslastel tee finaali lahti selles mõttes, et kahe eeldatava tugevama, Venemaa ja Kanadaga enne finaali ei kohtuta.»