Kalev/Cramo võimas ülekaal

Kalev/Cramo on käesoleval kümnendil domineerinud täielikult ning praeguseks on ülekaal koduste konkurentide ees muutunud mäekõrguseks. Nõrgem pool ehk Kalev/TLÜ punnis finaalseeria esimeses mängus kõvasti vastu, kuid edasine näitas ära reaalse tasemevahe Eesti esimese ja ülejäänute (keda «väike» Kalev ju esindas) vahel. Kui teine mäng lõppes 28-punktilise vahega, siis eile oli poolajavileks tablool seis 64:38.

Kalev/Cramo tabas nagu CSKA

«Suur» Kalev lustis samal moel nagu Moskva CSKA pühapäeval Euroliiga finaalis. Kui peaaegu kõik visked korvi kukuvad, on lihtne mängida, ning Cramo kaheksast esimesest kaugviskest tabas seitse. Nii esimesel kui ka teisel veerandajal kasvatati punktiarvet 32 võrra, nende vastaste samad näitajad olid vastavalt 28 ja 10.

Eesti klubikorvpalli arengukõver on jõudnud taas tagasi sinna, kus oli kusagil 1990ndatel, mil samuti Kalevi-nimelist meeskonda, kuid teise juriidilise keha all, vedas Riho Soonik. Hooajal 1995/96, mil viimast hooaega enne NBAsse minekut mängis Kalevis praegune hõbedameeskonna peatreener Martin Müürsepp, nägi finaalseeria välja umbes samasugune, ainult et siis polnud ühtegi põnevat mängu.