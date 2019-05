Jose Mourinho kommenteeris Jürgen Klopi võimalikku kaotust Meistrite liiga finaalis

«Kui Jürgen võidab, siis see oleks tema jaoks uskumatu saavutus,» rääkis Mourinho Sky Sportsile. «Kui Jürgen ei võida, siis... kaotada kolm Meistrite liiga finaali... see saab olema väga-väga raske. Aga ta on väga positiivne mees ning olen kindel, et ta mõtleb ainult võitmisele,» lisas portugallane.