Tottenhami tähtmängija võib tulla Meistrite liiga finaalis Liverpooliga väljakule

Argentiinlane usub, et veerandfinaali avamängus Manchester Cityga vigastada saanud 25-aastane Inglismaa koondislane on võimeline vähemalt vahetusmeeste pingile kuuluma.

«Kane treenib ning on jõudnud taastumisprotsessis viimasesse etappi,» rääkis Pochettino. «Me loodame, et ta suudab meid aidata kasvõi pingilt sekkudes või kui mitte, siis toetada meid moraalselt riietusruumis. Aga oleme optimistlikud, et ta suudab meid väljakul aidata,» ütles Tottenhami klubi ajaloo esimesse Meistrite liiga finaali vedanud 47-aastane argentiinlane.