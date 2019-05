Ott Tänak: Portugali ja Sardiinia rallid on minu jaoks erilise tähendusega

«Naudin kahte järgmist rallit ning mõlemal neist on minu jaoks eriline tähendus: Portugalis leidis aset minu esimene võistlus MM-sarjas (2009. aastal – toim) ning Sardiinia on koht, kus tõusin esimest korda võitjana poodiumile (2017. aastal – toim),» rääkis Ott Tänak Toyota pressiteenistuse vahendusel.

«Tegu on kohati üsna kiirete rallidega, kuid samuti võivad need olla väga keerulised, nagu me kogesime eelmisel aastal (teel olnud kivi lõhkus juba teisel kiiruskatsel Toyota Yaris WRC masina jahutussüsteemi – toim). Aga meeskond on töötanud väga kõvasti ning ma usun, et oleme teinud hea ettevalmistuse,» tunnistas eestlane.