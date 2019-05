Kas MMil tiitlikaitsja alistanud Soome hokikoondise edutee kordub õnnelikus paigas?

Seejuures tulid kaks naaberriiki Slovakiasse väga erinevate kosseisudega. Kui Rootsi tugines NHLi talentidele, siis Soome nimekirjas on esindatud tulevikutegijad kohalikust Soome liigast. «Neil oli niivõrd hea meeskond, mistõttu viskasid nad ka neli väravat, aga tundsime, et suudame sellega samuti hakkama saada. See oli meie jaoks suur võit,» rääkis Jere Sallinen.