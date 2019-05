5000 eurot jahtiv Magnus Kirt ülistas soomlasi

«Reedel (10. mail – toim) liikus alaseljas midagi paigast ära. Aga järgmistel päevadel läks paremaks ja ma tõesti ei arvanud, et tuleb reis ära jätta,» selgitas Kirt eelmisel nädalal Postimehele. «Kuid teisipäevases visketrennis tundsin ebastabiilsust ja kerget valuaistingut. Pidasin Indrek Tustitiga nõu ja otsustasime, et riskide vältimiseks on targem koju jääda. Pikad lennureisid ei tule sellises olukorras kasuks.»