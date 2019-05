Noor britt teeb Portugali rallil WRC masinaga debüüdi: olen selleks viimased kümme aastat valmistunud

«Olen valmistunud selleks hetkeks viimased kümme aastat oma elust ning ma võin öelda, et olen valmis selle mäe vallutamiseks,» rääkis tänavusel hooajal seni M-Spordi Ford Fiesta R5 autoga neljal rallil osalenud Greensmith M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.

«Aga asi pole ainult minus – niivõrd paljud inimesed on selle kallal kõvasti tööd teinud, et mind siia punkti aidata ning see on olnud tõeliselt meeskondlik pingutus. Võtan aega, et tänada neist igaüht eraldi, kuid praegu pean keskenduma vaid kindlale ülesandele,» selgitas britt.

«Mul pole muid ootusi, kui et nautida sõitu. Olen üks vähestest, kel on võimalus ühega neist autodest sõita, nii et juhtugu mistahes, mina sõidan ikka naeratus näol. Loodetavasti suudame järgmisel nädalavahetusel midagi positiivset pakkuda,» lisas ta.

Samuti rääkis Greensmith, et tema jaoks on üsna eriline teha debüüt just Portugalis. «Ma tõesti armastan seda riiki ning Porto (linn Portugalis – toim) ümbrust. Tunnen ennast lennujaamast välja kõndides nagu kodus,» kirjeldas Greensmith, kes lõpetas mullu WRC2 klassis hooaja neljanda kohaga.