Sõitjate kriisis Hyundai WRC tiim murrab Soome ralliks pead

Nimelt on Soome ralli üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebi ja Dani Sordo jaoks vastukarva käiv jõuproov ning esialgu täishooaja kaasa tegema pidanud Andreas Mikkelsen pole näidanud olenemata Argentina ralli teisest kohast soovitud minekut.

Käimasoleva nädala alguses andis Hyundai teada, et järgmisel etapil Portugalis asendab Mikkelseni taas 45-aastane Loeb, kellel on Saksamaa autotootjaga selleks aastaks kuue ralli pikkune kokkulepe. Portugali ralli on prantslasele tänavu viiendaks etapiks ning viimase ralli teeb ta arvatavasti kaasa oktoobri lõpus Kataloonias.