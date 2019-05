Keio Kuhi valiti FIBA juhatusse

38 kandidaadist valiti juhatusse 23 liikmesriigi esindajad. «Minu jaoks isiklikult tähendab see lisatöötunde, aga Eesti korvpalli jaoks tähendab see võimalust Euroopa korvpalli juhtimises kaasarääkimist kõige kõrgemal tasemel. Kindlasti on see meie jaoks positiivne võimalus,» kommenteeris Kuhi.