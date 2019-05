Korvpalli noorteliiga finaalis uskumatu kolmikduubel

Värskete Eesti meistrite peatreener Erik Mäe kiitis kogu võistkonda. «Kui eile vedasid Lehe ja Metsaorg kõvasti, siis täna oli ka teiste panus suurem. Oli teada, et nad hakkavad Gerritit duubeldama ja leppisime juba enne mängu kokku, et teised peavad leidma need kohad ja sellega said kõik tublisti hakkama.». Mäe sõnul tegid kõik mängijad hooaja jooksul märgatava arengu ja kuldmedal on annab poistele suveks kõva motivatsiooni. «Play-offi pääsemine oli meie jaoks preemia. Tegime hooaja sees raske töö ära ja lõpus tulid kaks meest juurde, kes aitasid esikoha koju tuua. Poisid on teinud väga tubli hooaja ja silmnähtavalt arenenud.»