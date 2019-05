Robert Rooba Soome triumfist: rõõm on teada, et mängin nii tugevas liigas

«Soome kuldmedal on SM-liigale tohutult suur tunnustus. Selle tasemes on kaheldud, kuid eilne triumf peaks mõjuma veenva tõestusena, et päris nii ikka ei ole. Eelkõige näitab aga, kui väikesed vahed liigadel tegelikult on. Mõistagi jäävad NHL ja KHL tugevamateks sarjadeks, aga käärid pole sugugi nii suured kui arvatakse,» lahkas Rooba.