Saaremaa Võrkpalliklubi soetas võimsa lennumasina

Eestlastele on Maciel tuttav TTÜ parimast aastast, kus ta peale vigastuspausi ühe hooaja mängis. Pärast seda on ta mänginud veel näiteks Tšehhis, Itaalias ja Prantsusmaal. Maciel on tuntud oma tugeva tööeetika ja võimsa füüsise poolest. Sündinud on mängumees 1988. aastal ja pikkust on tal 196 cm, kuid maksimaalseks löögikõrguseks lausa 360 sentimeetrit!