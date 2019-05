Lionel Messi: kaotus Liverpoolile on minu karjääri üks kõige kohutavamaid kogemusi

Nüüd kaotas Barcelona ka Hispaania karikavõistluste finaalis Valenciale. Messi tõdes, et kohtumine Liverpooliga on endiselt meeles: «See kaotus lõi meid korralikult rivist välja. Hispaania karika võitmine oleks olnud hea viis hooaega lõpetada, aga Liverpooli kohtumine jääb kauaks hinge.»

«Vabandan fännide ees. Probleemiks ei ole isegi kaotus, vaid see, kuidas me väljakul mängisime ning ei suutnud sugugi Liverpooli vastu hakkama saada. See kaotus on minu karjääri üks kõige kohutavamaid kogemusi,» rääkis Messi.