Robert Täht on läbirääkimistes Euroopa tippklubiga

Portaal märgib, et tänavu Itaalia meistriliigas hõbemedali pälvinud Perugia ja 25-aastane Täht pole lepingutingimustes kokkuleppele jõudnud, aga läbirääkimised on alanud hästi. Täht ja Arkas kuulusid lõppenud hooajal Meistrite liigas Perugiaga samasse alagruppi, Perugia võitis mõlemad mängud 3:1.

Postimees võttis värskete kuulujuttude valguses Tähega telefonitsi ühendust ning Eesti koondise võtmemängija kinnitas, et on Perugiaga läbirääkimistes, kuid rohkemat ei soovinud ta avaldada, öeldes, et lähipäevil peaks tema tulevik selgeks saama. Peale selle märkis Täht, et eelmisel nädalal esile kerkinud Galatasaray-kõlakad vastavad samuti tõele.