Foto: Inglimaa kõrgliigasse tõusnud poolkaitsja mängis elu tähtsaima mängu sellistes jalatsites

Aston Villa ründav poolkaitsja Grealish ei tahtnud finaalmängus midagi juhuse hooleks jätta ning otsustas jalga panna õnnebutsad. Mis sest, et need ausõna peal ühes tükis püsisid.

«Kui ma vigastuspausilt naasin, olid need tuttuued. Lõin nendega mõned väravad ning andsin mõne väravasöödugi. Arvasin, et tegu on minu õnnebutsadega ning seetõttu jätsin need alles,» selgitas mängija oma otsust.