«Portugali MM-ralli eelvaade»: Tänaku mõtted MM-tiitlist. Mida arvab Loeb täiskohaga tagasitulekust?

Pärast hooaja teist etapivõitu Tšiilis ei teinud Ott Tänak saladust, et temal on tänavu vaid üks eesmärk – MM-tiitel. «Kõik ju teavad, kui napilt meister selgunud on. Viimased paar hooaega on läinud täpselt sama rada pidi ja ma ei kahtlegi, et ka sel aastal selgub võitja alles viimasel hetkel.»