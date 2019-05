Öösel otsepilt: kas juba ajalugu teinud Toronto meeskond suudab finaalis võimatut?

Enne mängu:

Golden State Warriorsi korvpallimeeskonna alistamine näib üsna võimatu missioon. 2016. aastal suutis seda LeBron Jamesi juhitud Cleveland Cavaliers, kuid ülejäänud play-off-seeriates pole Warriors viimase viie hooaja jooksul kaotanud. Toronto Raptors aga tahab NBA finaalis Cavsi vägitükki korrata.

Ühest küljest võib ju öelda, et Raptors on niigi teinud ajalugu, jõudes esimese Kanada klubina maailma parima liiga karikamatšini. Teisalt ei huvita mängijaid varasemad lood ega miski muu peale selle, et nad tahavad võita. Just siin ja praegu. Ainult et kuidas seda Warriorsi vastu teha? Vähemalt teoorias on mõni variant olemas ja Raptors tahab proovida, kas midagi on võimalik ka ellu viia.

76ers ja Bucks suudeti kuival hoida

Warriors võib oma ründejõudu arvestades põhimõtteliselt öelda «visake palju tahate, me viskame rohkem», samas suudetakse vajadusel väga hästi mängida ka kaitses. Läänekonverentsi finaalis Portland Trail Blazersiga jäädi mitmes mängus suurelt taha, ent järgmist käiku sisse pannes tuisati järele.

Raptors töötab neil päevil põhiliselt ühe valemi kallal: kaitse! Kanada klubi püüab tõestada, et Warriorsit on vähem või rohkem võimalik pidama saada ja selle abil endale ka võimalus tekitada. Idakonverentsi tiimide vastu igatahes kaitse toimis. Teises ringis hoiti Philadelphia 76ers seitsmest mängust viies vähem kui 100 punkti peal ning konverentsi finaalis Giannis Antetokounmpo ja Milwaukee Bucks kuuest kohtumisest kolmes maksimaalselt 102 punkti peal.

Torontos arvatakse, et kui oled varem juba püüdnud Warriorsit peatada, muudab see ülesande veidi lihtsamaks. «Paberil võib see tunduda lihtne, kuid tegelikkuses on see palju raskem,» hoiatas Raptorsi tagamees Danny Green jutuajamises ESPNiga. Peale tema on play-off’is varem Warriorsi vastu mänginud veel Kawhi Leonard, Marc Gasol ja Serge Ibaka.

«Aitab just teadmine, kui hiilgava ründemeeskonnaga on tegemist. Nad on just hiilgavad, mitte lihtsalt head. See teadmine aitab meil esmalt vaimu paremini valmis panna ning seejärel hakata videost uurima, mida annaks teha,» arutles Ibaka.

Mõne nädala eest säärelihast venitanud Kevin Durant jääb vähemalt finaali kahest esimesest mängust endiselt eemale, kuid tema tiimikaaslased näitasid, et saavad ka ühe liidrita suurepäraselt hakkama. Stephen Curry näitas taset, millega ta vedas Warriorsi 2015. aastal käesoleva põlvkonna esimese tiitlini, hästi on toetanud Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala ja teised.

Keskenduda tuleb kõik 48 minutit

Raptorsi hispaanlasest korvialuse tugitala Gasoli hinnangul nõuab Warriorsi pidurdamine kannatlikkust. «Nad oskavad väga hästi väljakul positsioone valida, nad söödavad, teevad vasturünnakuid hästi. Nad näevad, mida vastane on välja töötanud, ja neil on vastaste skeemidele vastused. Seetõttu on vaja teha lisapingutusi. Steph ja Klay teevad omad visked ära, kuid ülejäänud mehed tuleb kontrolli alla saada,» selgitas Gasol.

Ibaka võttis asja lihtsamini kokku: «Nendega mängides ei tohi vähimalgi määral laisk olla. Nad püüavad su valvsust uinutada ja siis äkitselt näed Stephi vabalt positsioonilt kolmest viskamas. Nad liiguvad väljakul kogu aeg ringi. Vahetpidamata. Viis, kuidas Steph, Klay ja Draymond mängivad, tähendab seda, et tegemist on meeskonnaga, kelle vastu pead olema keskendunud kõik 48 minutit. Sa ei saa end hetkekski lõdvaks lasta, sest kui seda teed ja nad satuvad hoogu, kujuneb sellest sulle pikk ja piinarikas õhtu.»

ESPNi hinnangul on Raptorsi senine kaitsetegevus play-off’is mõnelgi korral meenutanud rohkem midagi muud kui korvpalli. Kui maailma tahetakse šokeerida ja klubi ajaloo esimene meistritiitel koju jätta, tuleb jätkata samal tasemel või astuda üks samm edasi.

«See on meile kõva väljakutse,» tõdes Ibaka. «Aga oleme põhjusega siia jõudnud. Tõestasime, et oleme hea kaitsemeeskond ja oleme nüüd valmis uut lahingut andma.»

Rünnakust on ses eelvaates vähe juttu, sest Raptorsiga on kõik selge: sel platsipoolel veab tiimi jätkuvalt Kawhi Leonard.

Finaalseeria kaks esimest mängu peetakse neljapäeval ja pühapäeval Torontos. Raptorsil on koduväljakueelis tänu põhiturniiril saadud paremale tulemusele (58 võitu GSW 57 vastu).

NBA finaalseeria kõiki kohtumisi näeb otsepildis Postimees.ee ja Kanal 12 vahendusel. Esimene ülekanne algab ööl vastu reedet kell 4.