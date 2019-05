Toronto asus NBA finaalseeriat juhtima

Matš näitas, et ka Warriorsi sõdalased on lihtsurelikud. Golden State`l õnnestus küll Raptorsi liider Kawhi Leonard enam-vähem neutraliseerida (kogus mängu lõpuks 23 punkti), kuid kohe tegid suurepärase etteaste teised Raptorsi mängumehed. Pascal Siakam oli üleplatsimees 32 punktiga, kusjuures tabas 17st viskest 14. Noppis kaheksa lauapalli, andis viis söötu, pani kaks kulpi ja tegi ühe vaheltlõike. Ja selle kõige kõrval vaid kaks pallikaotust! Marc Gasol lisas 20 punkti ja pingilt mängu tulnud Fred VanVleet 15. Warriorsi parim oli Stephen Curry 34 punktiga.

Nelja võiduni peetava seeria teine kohtumine toimub pühapäeval samuti Torontos.

Enne mängu:

Golden State Warriorsi korvpallimeeskonna alistamine näib üsna võimatu missioon. 2016. aastal suutis seda LeBron Jamesi juhitud Cleveland Cavaliers, kuid ülejäänud play-off-seeriates pole Warriors viimase viie hooaja jooksul kaotanud. Toronto Raptors aga tahab NBA finaalis Cavsi vägitükki korrata.

Ühest küljest võib ju öelda, et Raptors on niigi teinud ajalugu, jõudes esimese Kanada klubina maailma parima liiga karikamatšini. Teisalt ei huvita mängijaid varasemad lood ega miski muu peale selle, et nad tahavad võita. Just siin ja praegu. Ainult et kuidas seda Warriorsi vastu teha? Vähemalt teoorias on mõni variant olemas ja Raptors tahab proovida, kas midagi on võimalik ka ellu viia.

76ers ja Bucks suudeti kuival hoida

Warriors võib oma ründejõudu arvestades põhimõtteliselt öelda «visake palju tahate, me viskame rohkem», samas suudetakse vajadusel väga hästi mängida ka kaitses. Läänekonverentsi finaalis Portland Trail Blazersiga jäädi mitmes mängus suurelt taha, ent järgmist käiku sisse pannes tuisati järele.

Raptors töötab neil päevil põhiliselt ühe valemi kallal: kaitse! Kanada klubi püüab tõestada, et Warriorsit on vähem või rohkem võimalik pidama saada ja selle abil endale ka võimalus tekitada. Idakonverentsi tiimide vastu igatahes kaitse toimis. Teises ringis hoiti Philadelphia 76ers seitsmest mängust viies vähem kui 100 punkti peal ning konverentsi finaalis Giannis Antetokounmpo ja Milwaukee Bucks kuuest kohtumisest kolmes maksimaalselt 102 punkti peal.

Torontos arvatakse, et kui oled varem juba püüdnud Warriorsit peatada, muudab see ülesande veidi lihtsamaks. «Paberil võib see tunduda lihtne, kuid tegelikkuses on see palju raskem,» hoiatas Raptorsi tagamees Danny Green jutuajamises ESPNiga. Peale tema on play-off’is varem Warriorsi vastu mänginud veel Kawhi Leonard, Marc Gasol ja Serge Ibaka.

«Aitab just teadmine, kui hiilgava ründemeeskonnaga on tegemist. Nad on just hiilgavad, mitte lihtsalt head. See teadmine aitab meil esmalt vaimu paremini valmis panna ning seejärel hakata videost uurima, mida annaks teha,» arutles Ibaka.