Täna selgub Euroopa liiga võitja

Londoni klubid pole kunagi varem omavaheliseks derbiks nii kaugele pidanud sõitma. Linnulennult on Chelsea kodustaadioni Stamford Bridge`i ja Arsenali staadioni The Emirates Stadiumi vahemaa 10 kilomeetrit. Kuid nüüd leiab kohtumine aset Londonist 4612 kilomeetri kaugusel.

Arsenali peatreener Unai Emeryl on juba võidetud kolm Euroopa liiga karikat. Aastatel 2014-2016 oli ta Euroopa liiga karikavõitja Sevilla meeskonna juhendaja.

Matšist saab tõenäoliselt hüvastijätmismäng Arsenali legendaarsele väravavahile Petr Cechile. Sümboolsust sellele asjaolule lisab fakt, et 37-aastane tšehh mängis aastatel 2004-2015 Chelsea ridades. Viimaseks mänguks Chelsea koosseisus on mäng Eden Hazardile. Belgia ründaja on siirdumas järgmisel hooajal Madridi Reali.