Ott Tänak: Portugalis sel aastal draamat ei tule

«Naudin kaht järgmist rallit täiega. Neil mõlemal on minu jaoks ka eriline tähendus. Portugali ralli oli esimene, millest WRC-sarjas osa võtsin ja Sardiinias tulin esimest korda poodiumile ning Itaalias sain ka oma esimese etapivõidu,» rääkis Tänak.

«Mõlemad rallid on kiired, kuid üsna rasked. Seda nägime ka eelmisel aastal. Tiim on kõvasti tööd teinud, oleme ralliks väga hästi valmistunud. Võit Tšiilis oli mulle oluline. See tõi meid tagasi võitlusesse maailmameistritiitli pärast,» lisas eestlane.