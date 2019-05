Kas Toronto meeskond suudab NBA finaalis võimatut?

Ühest küljest võib ju öelda, et Raptors on niigi teinud ajalugu, jõudes esimese Kanada klubina maailma parima liiga karikamatšini. Teisalt ei huvita mängijaid varasemad lood ega miski muu peale selle, et nad tahavad võita. Just siin ja praegu. Ainult et kuidas seda Warriorsi vastu teha? Vähemalt teoorias on mõni variant olemas ja Raptors tahab proovida, kas midagi on võimalik ka ellu viia.