Otseblogi: katkise amordiga sõitnud Tänak säilitas napilt liidrikoha

Autoralli MM-sarja teise päeva lõpus hoiab liidrikohta eestlane Ott Tänak. Seda hoolimata sellest, et sõitis päeva viimased 25 kilomeetrit katkise amordiga. Tänaku edu teisel kohal oleva Kris Meeke’i ees on 4,3 sekundit, Thierry Neuville kaotab kolmandana eestlasele 9,2 sekundit. Teisel kohal olnud Jari-Matti Latvala pidi päeva enne viimast katset katsetama, sest ka tema lõhkus 11. kiiruskatsel auto vedrustuse. Ralli viimasel võistluspäeval on kavas viis kiiruskatset, millest esimene algab kell 10.25.