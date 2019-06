Otsepilt ja -blogi: Tänak alustab Portugali ralli pikimat võistluspäeva liidrikohalt

Autoralli MM-sarja Portugali etapil hoiab reedese võistluspäeva järel liidrikohta Ott Tänak. Eestlase edu Jari-Matti Latvala ees on 17,3 sekundit ning Kris Meeke’i ees 22,8 sekundit. Laupäeval on kavas kuus kiiruskatset, millest esimene algab kell 10.38 ning on nähtav algusega kell 10.30 nii Postimehe kui ka Kanal 12 otseülekande vahendusel.